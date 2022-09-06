Rusya rezervlerini Türk Lirası,yuan ve rupi ile güçlendirmek istiyor

RUSYA İÇ PİYASADA AVRO VE DOLARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Rus ekonomisini tekrar rayına oturtabilmek için dolar ve avronun kullanımına alternatif dost ülkelerin para birimlerini kullanma fikri son dönemde popülerlik kazanıyor.

Rusya Merkez Bankası tarafından ağustosta yayımlanan raporda, yabancı ülkelerin para birimleriyle ruble üzerinde etki yaratabilmek için dost ülkelerin para birimlerinin rezervlerde daha fazla kullanılması konusunun incelendiğine vurgu yapıldı.

Rapora göre, Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nun yenilenmesi ve harcamaları için dost ülkelerin Türk lirası, yuan, rupi gibi para birimlerine yönelik bütçe kuralı yöntemine ilişkin bir işletim yöntemi uygulanması üzerine çalışmalara başladı.

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri temmuzda 1,4 trilyon ruble artarak 12,1 trilyon rubleye (yaklaşık 201 milyar dolar) çıkarken, fonun yarısı dost olmayan ülkelerin para birimlerinden oluşuyor.

Fonda dolar rezervi bulunmazken, yüzde 40'ı İngiliz sterlini, yüzde 10'u Japon yeni, yüzde 30'u yuan ve kalan kısmı altın ve ruble cinsinden muhafaza ediliyor.