Rus ekonomisinde yüzde 2’den fazla küçülme bekleniyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladivostok şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı olan Liz Truss döneminde Rusya ile ilişkilerde herhangi bir değişim beklemediklerini belirten Peskov, "Açık konuşmak gerekirse, Truss'un dışişleri bakanıyken ve başbakanlık görevine aday olduğunda ülkemizle ilgili yaptığı açıklamalara bakılırsa, iyi yönde hiçbir değişikliğin beklenmeyeceği rahatlıkla varsayılabilir" dedi.