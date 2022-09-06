Lufthansa pilotları bu hafta yeniden greve gidecekler

Geçtiğimiz Cuma günü grev yapan ve 800'den fazla uçuşun iptal edilmesine yol açan Lufthansa pilotları, ücret konusunda anlaşmazlığın devam etmesi nedeniyle bu hafta yeniden greve gidecekler.

5 binden fazla pilotun üye olduğu VC sendikasının verdiği bilgiye göre grev yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kargo uçaklarının pilotları da çarşamba gününden Cuma'ya kadar grevde olacaklar.

VC sendikası pilotlar için bu yıl yüzde 5,5 ücret artışı ve sonrasında enflasyon oranında otomatik artış istiyor.

LUFTHANSA'DAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Lufthansa'da çalışan pilotların örgütlü olduğu VC sendikasının yarın ve perşembe günü için grev çağrısı yapması sonrası Lufthansa yönetiminden açıklama geldi.

Lufthansa yönetimi bugün sendikaya iyileştirilmiş bir teklif sunacaklarını ve müzakerelerin planlandığı gibi devam edeceğini belirtti.

Lufthansa ayrıca, pilotların greve gitmeleri halinde hangi uçuşların iptal edileceğine Şirket'in kriz ekibinin bugün saat 13.00'a kadar karar vereceğini de duyurdu.