Liz Truss enerji faturaları için 130 milyar pound ayırdı

İngiltere'nin yeni Başbakanı olması beklenen Liz Truss'ın yıllık elektrik ve gaz faturalarının sıradan bir hane halkı için 1971 GBP veya altında tutmak için bir taslak plan hazırladı.

Belgelere göre, Truss'ın hazırladığı taslak plan enerji faturalarının sabit tutulması için gelecek 18 ayda 130 milyar GBP harcanmasını öngörüyor.

İngiltere'de ortalama bir hane halkının enerji faturası 1 Ekim'den itibaren yüzde 80 artarak yıllık 3 bin 548 GBP seviyesine çıkacak.