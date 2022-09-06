Küresel piyasalar yön arayışında

YURT İÇİ PAY PİYASALARI KÜRESEL PAY PİYASALARINDAN POZİTİF AYRIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

Dün, BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,21 kazançla 3.358,37 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.367,31 puana taşıdı. Toplam işlem hacmi de 105,3 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 18,2191'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2150 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.400 ve 3.440 seviyelerinin direnç, 3.330 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı fabrika siparişleri

14.30 Türkiye, ağustos ayı reel efektif döviz kuru

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat dışı PMI