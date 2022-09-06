Apara Haberler Fransa Rusya'dan alınan doğal gaza fiyat sınırı uygulanmasına destek verdi
Giriş Tarihi: 6.9.2022 09:56

Fransa Rusya'dan alınan doğal gaza fiyat sınırı uygulanmasına destek verdi

Fransa Rusya’dan alınan doğal gaza fiyat sınırı uygulanmasına destek verdi

Rusya`dan Avrupa ülkelerine süregelen doğal gaz kriziyle Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, "Rusya`dan boru hattı ile alınan doğal gaza fiyat sınırı uygulanması fikrine Fransa destek verecek" dedi.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Rusya'dan boru hattı ile alınan doğal gaza fiyat sınırı uygulanması fikrine Fransa'nın destek verdiğini söyledi.

FRANSA BÖYLE BİR TEDBİRİ DESTEKLEYECEK

Macron düzenlediği basın toplantısında, "Eğer AB Komisyonu, Rusya'dan boru hattı ile alınan doğal gaza bir fiyat sınırı getirilmesini önerir ise, Fransa böyle bir tedbiri destekleyecek" diye konuştu.

AB Komisyonu dün yaptığı açıklamada, Rusya'ya yeni yaptırım paketi çerçevesinde Rusya'dan boru hattı ile alınan gaza bir fiyat sınırı getirilmesini önerebileceğini ifade etmişti.

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Fransa Rusya'dan alınan doğal gaza fiyat sınırı uygulanmasına destek verdi
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