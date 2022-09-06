Enerjide dev anlaşma yakın! Bakan Dönmez açıkladı: İrtibata geçtik

'AKKUYU'DA GECİKMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Bakan Dönmez, Akkuyu'da yapılacak nükleer enerji santrali ile ilgili, "Akkuyu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar, şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağduyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına da hatırlattık" diye konuştu.