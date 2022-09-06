Apara Haberler ECB'nin perşembe günü 75 baz puan faiz artırması bekleniyor
Giriş Tarihi: 6.9.2022 15:09

ECB'nin perşembe günü 75 baz puan faiz artırması bekleniyor

ECB’nin perşembe günü 75 baz puan faiz artırması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyonu kontrol altına almak adına perşembe günü bir kez daha faiz artırımına gitmeye hazırlanırken yapılan bir ankette ekonomistler, 50 baz puan ve 75 baz puan faiz artırımı konusunda ikiye ayrıldı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 8 Eylül Perşembe günü yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında faizi 75 baz puan artırması bekleniyor.

Reuters tarafından 67 ekonomistin katılımı ile yapılan anket 34 ekonomistin 75 baz puan faiz artırılmasını beklediklerini gösterdi.

Önceki hafta 61 ekonomist ile yapılan ankette 75 baz puan faiz artırımı bekleyenlerin sayısı 30 olmuştu.

Bugün yayınlanan ankete katılanların 29'u 50 baz puan faiz artırımı öngörürken, 25 baz puan faiz artırımı bekleyenlerin sayısı sadece 4 oldu.

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ECB'nin perşembe günü 75 baz puan faiz artırması bekleniyor
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