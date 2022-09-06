Apara Haberler Dolar endeksinde gerileme altın fiyatı için destek oldu
Giriş Tarihi: 6.9.2022 09:52

Dolar endeksinde gerileme altın fiyatı için destek oldu

Dolar endeksinde gerileme altın fiyatı için destek oldu

Dolar endeksinde gerileme ve küresel ekonomide yavaşlama endişeleri altın fiyatını yükseltti.

ABD dolarının Japon yeni karşısında değer artışı devam etse de, genel olarak önemli para birimleri karşısında bir miktar zayıflaması altın fiyatına destek veriyor.

ALTIN FİYATINI BU SABAH 1726 DOLAR/ONS SEVİYESİNE TAŞINDI

Dolar Endeksi'nin 110 seviyesinin üzerinden dönerek 99,50 civarına gerilemesi ve küresel ekonomide yavaşlama endişeleri altın fiyatını bu sabah 1726 dolar/ons seviyesine kadar taşıdı.

Spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,42 artışla 1717,30 dolar/ons seviyesinde.

Analistler 1727 dolar/ons direncinin kırılması halinde 1735-1747 dolar/ons aralığına bir hareket bekliyorlar. Aşağıda destekler ise 1705 ve 1696 dolar/ons seviyelerinde.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar endeksinde gerileme altın fiyatı için destek oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz