Bakan Bilgin’den EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: Tarih verildi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, emeklilikte yaşa takılanlar ve 500 bini aşkın sözleşmeli memurun beklediği kadro düzenlemesi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇALIŞMASI BİTMEK ÜZERE"
Kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgin, "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz." diye konuştu.
"ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ"
Sözleşmeli personel ve geçici işçiler konularının bir an önce çözülmesi gereken dosyalar olduğunu vurgulayan Bilgin, "Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız." ifadelerini kullandı.
"MADEN VE TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNLARI GÜNDEME GELECEK"
Bu düzenlemelerin ardından maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili sorunlara yönelik çalışmanın gündemde olacağını kaydeden Bilgin, önceliklerinin kadroya geçmemiş 90 bin civarındaki taşeron işçi olacağını dile getirdi.
"SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ SONRA ELE ALINACAK"
Bakan Bilgin, "Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız." bilgisini verdi.
"EYT ARALIK AYI GİBİ GÜNDEME GELİR"
EYT konusundaki bir soru üzerine Bilgin, bu konudaki teknik çalışmanın biraz daha zaman alacağını söyledi. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir." dedi.