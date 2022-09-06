Ağustos ayı TÜFE’de en yüksek katkı temel mal grubundan

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 80,21'e yükseldiğini açıklamasının ardından TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Rapora göre, ağustos ayında yıllık enflasyon enerji ve gıda gruplarında gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı ise temel mal ve hizmet gruplarından geldi.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık değişimleri ağustosta yüksek seviyelerini korurken, yıllık enflasyonlarındaki artış devam etti.

Söz konusu gelişmelerle ağustosta önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı temel malda 1,41 puan, hizmette 0,86 puan ve alkol-tütün-altın grubunda 0,05 puan artarken, enerjide 1,02 puan ve gıdada 0,69 puan azaldı.