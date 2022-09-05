Rusya’nın gaz akışını durdurması Avrupa borsalarını vurdu

Rus gazının kesilmesinin kış öncesinde doğal gaz depolarının doldurulması hedefinin yakalanmasını zora sokacağı, Avrupalı sanayicilere gaz akışında kesintiler olmasına yol açacağı endişeler Avrupa hisse senedi piyasalarına yansıdı.
Enerji krizinin Avrupa ekonomisini resesyona sokacağı beklentilerinin güçlenmesinin de etkisiyle bu sabah Frakfurt'ta FDAX yüzde 3,04 düştü. Eurostoxx 50 vadeli endeksinde kayıp yüzde 2,99'a ulaştı.
FTSE 100 vadeli endeksi de yeni haftanın ilk gününde yüzde 1,02 ekside.
ABD'de piyasaların tatilde olduğu bugün vadeli endeksler yüzde 0,06-0,024 arasında değişen oranlarda artıdalar.