Apara Haberler Rusya petrol ve gaz ihracatından eylülde ilave 403 milyar ruble gelir hedefliyor
Giriş Tarihi: 5.9.2022 14:08

Rusya petrol ve gaz ihracatından eylülde ilave 403 milyar ruble gelir hedefliyor

Rusya petrol ve gaz ihracatından eylülde ilave 403 milyar ruble gelir hedefliyor

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol fiyatlarının öngörülen düzeyin üzerinde seyrettiği kaydedilerek gaz ihracatından 403 milyar ruble gelir beklendiği belirtildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, artan enerji fiyatları sayesinde petrol ve doğal gaz ihracatından eylülde 403 milyar ruble (yaklaşık 6,7 milyar dolar) ilave bütçe geliri hedefliyor.

Açıklamada, yüksek petrol fiyatları sayesinde, bütçenin petrol ve doğal gaz ihracatından eylülde 403 milyar ruble ilave gelir elde etmesinin beklendiği belirtildi.

Yaptırımlar nedeniyle çeşitli bütçe kurallarının geçici olarak dondurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle ilave gelirlerin döviz veya altın alımında kullanılmayacağına işaret edildi.

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Rusya petrol ve gaz ihracatından eylülde ilave 403 milyar ruble gelir hedefliyor
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