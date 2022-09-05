Rusya kripto paralarla uluslararası ödemeleri yasallaştırmak istiyor

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Rusya için mevcut koşullarda kripto paralarla uluslararası ödemeler yapmanın bir mecburiyet olduğunu belirterek, "Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor." dedi.

Moiseyev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, kripto paraların ülkedeki regülasyonu konusunda Rusya Maliye Bakanlığı ile Rusya Merkez Bankası arasında çeşitli görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirtti.

Kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasının ise bir mecburiyet olduğunu anlatan Moiseyev, "Mevcut koşullarda kripto para birimlerin uluslararası ödemelerde bir mecburiyet olması hem biz hem de Rusya Merkez Bankası için açıktır." dedi.