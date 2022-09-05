İngiltere’nin yeni başbakanı Liz Truss oldu

İngiltere'de Muhazakar Parti liderliği için yarışı Dışişleri Bakanı Liz Truss kazandı. Böylece Truss İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.
GEÇERLİ OYLARIN YÜZDE 57,4'ÜNÜ ALDI
Truss, Muhafazakar Parti seçmenleri arasında yapılan oylamada geçerli oyların yüzde 57,4'ünü aldı. Oylamada, Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kaldı. Böylelikle, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı.
İNGİLTERE'NİN 3. KADIN BAŞBAKANI
Evli ve 2 çocuk annesi Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra "İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" oldu.
İNGİLTERE'DE HÜKÜMET YARIN KURULUYOR
Başbakan Boris Johnson, yarın tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunacak ve ardından Truss, Kraliçe'den yeni hükümeti kurma görevini alacak.
Yeni Başbakan Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada bir konuşma yapacak.
Liz Truss'ın yarın yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor.
Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.
"ENERJİ TEDARİKİNE İLİŞKİN UZUN VADELİ KONULARLA BAŞA ÇIKACAĞIZ"
Truss, "2019'da seçmenlere verdiğim sözleri yerine getirme niyetindeyim. Vergileri kısmak ve ekonomimizi büyütmek için cesur bir plan ortaya koyacağım. Enerji tedarikine ilişkin uzun vadeli konularla başa çıkacağız. İnsanların enerji faturalarındaki kriz ile başa çıkacağız. Muhafazakar Parti ile 2024'te büyük bir başarı kazanacağız" dedi.