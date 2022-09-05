Apara Haberler G7 ülkelerinin anlaşmaları Rus petrol gelirlerini düşürecek
Giriş Tarihi: 5.9.2022 09:09 Son Güncelleme: 5.9.2022 09:53

G7 ülkelerinin anlaşmaları Rus petrol gelirlerini düşürecek

G7 ülkelerinin anlaşmaları Rus petrol gelirlerini düşürecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, G7 üyelerinin Rus petrolüne global fiyat sınırı konusunda vardıkları anlaşmanın Rusya'nın Ukrayna'da savaşı devam ettirmek için gelirlerini ciddi şekilde azaltacağını savundu.

G7 ülkelerinin maliye bakanları, 2 Eylül tarihinde Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya karar verdiğini açıkladı. Kararın ardından, "Tüm ülkeleri fiyat sınırı konusunda girdi sağlamaya ve önemli tedbirler uygulamaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldığı bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, fiyat sınırının bir dizi teknik girdi temel alınarak belirleneceği ifade edilirken, fiyat seviyesinin gerektiğinde revize edileceği de vurgulandı.

Jean-Pierre, fiyat sınırlamasının daha fazla ülkelere Rusya ile daha iyi anlaşmalar yapma imkanı vereceğini öne sürerken, Beyaz Saray'ın fiyat sınırı seviyesini belirlemek için önümüzdeki haftalarda çalışacağını vurguladı.

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G7 ülkelerinin anlaşmaları Rus petrol gelirlerini düşürecek
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