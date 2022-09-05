AB ülkeleri gaza tavan fiyat uygulamayı ve elektrik piyasasını askıya almayı tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak. Toplantıda, yüksek enerji fiyatlarını azaltmak için olası acil önlemler ve kışa hazırlık durumu görüşülecek.

AB dönem başkanı Çekya'nın toplantıya ilişkin hazırladığı taslak belgeye göre, bakanlar doğal gaz fiyatlarının elektrik fiyatları üzerindeki etkisini sınırlamak için yapılacakları tartışacak.

TAVAN FİYAT

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaza tavan fiyat uygulanarak bu ürünün fiyatının geçici olarak sınırlandırılması, Rusya'dan ithal edilen gaza tavan fiyat getirilmesi, gaz santrallerinden elektrik üretiminin geçici olarak Avrupa elektrik piyasasında fiyat oluşumu dışında tutulması ve gaz dışındaki kaynaklara tavan fiyat getirilmesi bakanların görüşeceği konular arasında yer alacak.

Ayrıca, enerji piyasadaki likiditenin artırılması için de çeşitli seçenekler değerlendirilecek.

Yüksek teminat miktarlarıyla karşılaşan enerji piyasası katılımcılarına ek kredi hattı ve likidite sağlanması, Avrupa'da türev piyasaların geçici olarak askıya alınması ve karbon piyasasının elektrik fiyatlarına etkisinin hafifletilmesi gibi konular da görüşülecek.

Bakanlar, AB çapında elektrik tüketimin azaltılması ve bu konuda bir hedef belirlenmesi üzerinde de fikirlerini paylaşacak.