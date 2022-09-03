Küresel piyasalar ECB toplantısına odaklandı

ASYA'DA PROBLEMLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Asya tarafında Çin ile ABD arasında Tayvan üzerinden devam eden gerginliğe, bu hafta Çin'de tekrar artan ve kapanmalara sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da eklendi.

Ülkede artan vaka sayıları karşısında ağır sanayi ve çip endüstrisinin yoğun olarak yer aldığı Chengdu eyaleti karantina altına alındı. Ülkenin teknoloji merkezi Shenzhen'de de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı.

Öte yandan hafta içi açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi PMI ağustosta 0,9 puan azalarak 49,5 ile daralma bölgesine geçti. Salgın tedbirleri devam ederken yavaşlayan ekonomi karşısında Çin hükümeti yeni ekonomi politikası tedbirleri için detaylı adımları iki hafta içinde açıklayacağını duyurdu.

Japonya'da ise gündemi, dolar/yen paritesinin 140,8 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından, dünya genelinin aksine uygulanan para politikalarının ne yönde şekilleneceği ve zayıflayan yen karşısında ekonomi yetkililerinin vereceği mesajlar meşgul ediyor.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,46, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,56 geriledi.

5 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde pazartesi Çin'de hizmet sektörü PMI, çarşamba Çin'de dış ticaret dengesi, perşembe Japonya'da büyüme ve cuma Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.