Küresel gıda fiyatlarında düşüş devam ediyor: Ağustos’ta da fiyatlar düşüşte...

UKRAYNA'DA İHRACATIN YENİDEN BAŞLAMASI BUĞDAY FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ

Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay temmuza göre yüzde 1,4 düşüş gösterdi. Bu dönemde uluslararası piyasalarda buğday fiyatları yüzde 5,1 azaldı. Buğday fiyatlarındaki düşüş Kuzey Amerika ve Rusya'daki üretim beklentilerinin artmasından ve Ukrayna limanlarından ihracatın yeniden başlamasından kaynaklandı. Tahıl Fiyat Endeksi ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 11,4 yükseldi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 3,3 gerileyerek 163,3 puan oldu. Bu dönemde özellikle palmiye, ayçiçeği ve kanola yağlarının fiyatları azaldı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, temmuza göre yüzde 2 azalarak 143,5 puana indi. Endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 23,5 arttı.

Et Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,5 gerileyerek 122,7 puana inerken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı.

Şeker Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 2,1 gerileyerek 110,4 puan oldu.