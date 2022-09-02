İhracat ağustos ayında rekor tazeledi

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 65,4 OLDU

İthalat da bu dönemde yüzde 40,8 artarak 32 milyar 618 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 28,4 artışla 53 milyar 959 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 161,8 artışla 11 milyar 277 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,4 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 13,9 puan azalarak yüzde 82,7'ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler, 1 milyar 662 milyon dolarla Almanya (yüzde 5,9 artış), 1 milyar 480 milyon dolarla ABD (yüzde 13 artış) ve 1 milyar 258 milyon dolarla Irak (yüzde 34,2 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,4 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da 7 milyar 988 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 82 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 3 milyar 314 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre en çok ihracat yüzde 15,5 artış ve 11 milyar 583 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu yüzde 10,7 artış ve 7 milyar 361 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 3,8 artış ve 2 milyar 203 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Sektörler özelinde bakıldığında ağustos ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.