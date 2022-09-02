Apara Haberler Çin MB sözcüsü Ruan: Fiyatları istikrarlı tutacağız
Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:29

Çin MB sözcüsü Ruan: Fiyatları istikrarlı tutacağız

Çin MB sözcüsü Ruan: Fiyatları istikrarlı tutacağız

Çin Merkez Bankası Sözcüsü Jianhong Ruan, Çin`in fiyatları istikrarlı tutacağını ve istikrarlı, ılımlı kredi büyümesini devam ettireceğini belirtirken, ekonomiye çok büyük, devasa teşvikler sağlamaktan kaçınacaklarını söyledi.

Çin MB'nin likiditeyi makul seviyeye tutacağını ve sınır ötesi sermaye akışlarının genel olarak istikralı olduğunu ifade eden Çin Merkez Bankası Sözcüsü Ruan Jianhong, yurt içinde döviz arz ve talebinin dengeli olduğuna da işaret etti.

Konuşmasında, "Çin, pandeminin başından bu yana para politikasında aşırı teşviklere başvurmadı, para politikası ayarlamaları için alan bıraktı" ifadelerini kullanan Ruan, dengeli tüketici fiyatlarının da para politikası ayarlamaları için olumlu şartlar oluşturduğunu vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin MB sözcüsü Ruan: Fiyatları istikrarlı tutacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz