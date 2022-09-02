Apara Haberler AB Komisyonu, elektrik üretim kaynaklarına fiyat sınırı oluşturma aşamasında
Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:20 Son Güncelleme: 2.9.2022 10:22

AB Komisyonu, elektrik üretim kaynaklarına fiyat sınırı oluşturma aşamasında

AB Komisyonu, elektrik üretim kaynaklarına fiyat sınırı oluşturma aşamasında

Avrupa`da süregelen artan elektrik fiyatlarının ardından AB Komisyonu, fiyatlar ile başa çıkmak için doğal gaz dışındaki enerji üretim kaynaklarına bir fiyat sınırı getirilmesine yönelik öneri oluşturmayı planlıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre AB Komisyonu, artan elektrik fiyatları ile başa çıkmak için doğal gaz dışındaki enerji üretim kaynaklarına bir fiyat sınırı getirilmesine yönelik öneri oluşturmaya çalışıyor.

AB KOMİSYONU'NUN GÜNEŞ VEYA RÜZGAR GİBİ KAYNAKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİNİN MALİYETİNİ DÜŞÜRMEYİ PLANLIYOR

Kaynaklar, doğal gazın hali hazırda Avrupa'da en pahalı enerji üretim kaynağı olduğunu ve AB Komisyonu'nun güneş veya rüzgar gibi kaynaklardan enerji üretiminin maliyetini düşürmeyi planladığını ifade ediyorlar.

Ancak doğal gaz dışındaki enerji üretim kaynaklarına fiyat sınırı getirilmesinin bu teknolojilere daha az yatırım yapılmasına neden olacağı endişeleri de tartışılıyor.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları 9 Eylül'de yapacakları toplantıda fiyat sınırı uygulamasını tartışacaklar.

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AB Komisyonu, elektrik üretim kaynaklarına fiyat sınırı oluşturma aşamasında
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