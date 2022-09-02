AB Komisyonu, elektrik üretim kaynaklarına fiyat sınırı oluşturma aşamasında

AB KOMİSYONU'NUN GÜNEŞ VEYA RÜZGAR GİBİ KAYNAKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİNİN MALİYETİNİ DÜŞÜRMEYİ PLANLIYOR

Kaynaklar, doğal gazın hali hazırda Avrupa'da en pahalı enerji üretim kaynağı olduğunu ve AB Komisyonu'nun güneş veya rüzgar gibi kaynaklardan enerji üretiminin maliyetini düşürmeyi planladığını ifade ediyorlar.

Ancak doğal gaz dışındaki enerji üretim kaynaklarına fiyat sınırı getirilmesinin bu teknolojilere daha az yatırım yapılmasına neden olacağı endişeleri de tartışılıyor.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları 9 Eylül'de yapacakları toplantıda fiyat sınırı uygulamasını tartışacaklar.