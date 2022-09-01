İngiltere’de konut fiyatları ağustosta da artış göstermeye devam etti

Konut finansman kuruluşu Nationwide, İngiltere'de konut fiyatlarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İngiltere'de konut fiyatları, bu yılın ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10 artış gösterdi.

Bir önceki ayda (temmuz) ülkede konut fiyatları yüzde 11 artış göstermişti.

KONUT FİYATLARI SON 10 AYDIR BÜYÜMESİNİ ÇİFT HANELİ ORANLARDA SÜRDÜRÜYOR

İngiltere'de ağustos ayı verileri dahil olmak üzere konut fiyatları son 10 aydır büyümesini çift haneli oranlarda artırmaya devam ediyor.

Kuruluşun açıklamasında, ülkede son iki yıl içerisinde ortalama bir konutun fiyatının 50 bin sterlin artarak toplam 273 bin 751 sterline yükseldiği bildirildi.

Öte yandan açıklamada, son dönemde konut kredi faizlerinde ve enerji giderlerindeki artış nedeniyle gelecek dönemde konut fiyatlarındaki artışın hız kesebileceği belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, konut sektöründe fiyatların bir miktar ivme kaybetmeye başladığına ilişkin işaretlerin bulunduğunu kaydetti.