ECB Yönetim Konseyi üyesi Stournaras: ECB faiz artırımında kademeli ve esnek kalmalı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, önümüzdeki hafta para politikası toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın geri adım atma riskinden kaçınmak için faiz oranlarını normalleştirmeye yönelik kademeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.
FAİZ ARTIRIMI KONUSUNDA KADEMELİ VE ESNEK KALINMALI
Çarşamba günü Econostream ile yaptığı röportajda faiz oranlarını daha sonra düşürmek zorunda kalma riski nedeniyle yüksek bir seviyeye artırmanın yanlış olacağını vurgulayan Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stournaras, oranlarda kademeli ve esnek kalmayı yeğlediğini söyledi. Stournaras kademeli yaklaşımın uygun olan tek seçenek olduğunu sözlerine ekledi.
Avrupa'nın arz yönlü enflasyon yaşadığını yineleyen Stournaras, faiz artışının uygun boyutunu belirlemek için ücret artışının en önemli gösterge olduğunu söyledi.
75 BAZ PUANLIK BİR FAİZ ARTIRIMI ÖNGÖRÜLÜYOR
Goldman Sachs Group Inc., Bank of America ve JPMorgan Chase & Co.'daki ekonomistler, 7-8 Eylül'de gerçekleştirilecek para politikası toplantısında 75 baz puanlık bir artış öngörüyorlar. Bununla birlikte yatırımcılar böyle bir hamleyi Ekim ayına kadar tamamen fiyatlandırmış durumdalar.
En az altı ECB yetkilisi, gelecek hafta yapılacak toplantı öncesinde yarım puanın üzerinde bir faiz artışına kamuoyu önünde destek verdi.