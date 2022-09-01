Bakırda 14 yılın en uzun düşüş serisi

Bakır, küresel resesyon korkularının artmasıyla 2008 mali krizinden bu yana en uzun düşüş serisini sürdürerek art arda beşinci ayda da düştü.

Metal, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Mart ayında kaydettiği rekorun ardından yaklaşık üçte bir oranında geri çekildi. Avrupa'daki enerji krizi, Fed tarafından gelen sıkı para politikasının süreceği mesajları ve Çin'in Sıfır Kovid stratejisiyle talebin zarar göreceğine dair endişeler artmaya devam ediyor.

Merkez bankalarından gelen şahin mesajların doları güçlendirmesiyle Perşembe günü yaşanan riskten kaçış dalgası piyasaları vurdu. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD politika faizinin gelecek yılın başına kadar yüzde 4'ün üzerine çıkması gerektiğini yinelerken 2023'te faiz indirimi öngörmediğini söyledi.

Bakırda talep konusundaki endişeler, arz tarafında devam eden sıkıntılardan daha ağır basıyor. Dünyada bakır madenciliğinin dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren Şili, Temmuz ayında bir önceki yıla göre üretimde yüzde 8,6'lık bir düşüş bildirdi.

Çin'de ise, Şanghay'ın bu yılın başlarında tekrarlanan Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığı iki aylık karantinası, işletmelerin yavaş bir toparlanma ve duran taleple mücadele etmesiyle ekonomide dalgalanma devam ediyor.

Everbright Futures Co. Perşembe günü geçtiği bir notta, bakır piyasasının Fed'in daha fazla faiz artırımına yönelik artan beklentileri fiyatladığını söyledi. Çin'de Kovid-19 vakalarındaki artışın piyasa güvenini azalttığı belirtildi.