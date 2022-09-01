ABD Hazine Bakanı Rus petrolüne tavan fiyat konusunda iyimser

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, söz konusu görüşmede, ABD ve İngiltere'nin bir dizi ortak küresel hedef ve öncelik çerçevesinde yakın bir şekilde çalıştığını aktardı.

Bunlardan en öne çıkanın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı verilen ortak tepki olduğuna işaret eden Yellen, İngiltere'nin G7'nin Rus petrolüne tavan fiyat getirme çalışmalarında kilit bir müttefik olduğunu aktardı.