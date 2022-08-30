Asya borsaları karışık seyretti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışı devam ediyor.

Çin ile ABD arasındaki gerilim bölgede risk algısını artırmaya devam ederken, Asya ülkelerinde süregelen aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik üretiminde gözlenen sıkıntılar Asya ekonomilerinin gidişatına ilişkin soru işaretlerinin çoğalmasına neden oluyor.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,42 azalışla 3.227 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,99 yükselişle 2.450 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,14 değer kazanarak 28.195 puana yükselirken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 138,6 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,50 düşüşle 19.922 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,70 artışla 58.960 puanda bulunuyor.