Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada zorlanıyor

2 BİN İŞÇİ İÇİN YEŞİL IŞIK

Bunun üzerine havalimanlarını işleten şirketlerin talebiyle Alman makamları, haziran sonunda Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havalimanlarında konuşlandırılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Alman Pilot Sendikası Cockpit 31 Temmuz'da, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların ücret artışlarında anlaşma sağlanamazsa grev kararı almıştı.

Sendika, pilotlara bu yıl için yüzde 5,5 ücret artışı, gelecek yıldan itibaren ise ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.

Sendika ile Lufthansa arasında görüşmeler ise halen devam ediyor.