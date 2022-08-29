Hava sıcaklıkları, arz endişeleri ve Çin’in teşvikleri emtia piyasasında ibreyi yukarı çevirdi

Emtia piyasasında, yükselen hava sıcaklıkları, enerji emtiaları öncülüğünde devam eden arz endişeleri ve Çin'in ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı teşviklerle geçen hafta yukarı yönlü bir seyir izlendi.

ÇİN'İN TEŞVİKLERİ EKONOMİDE POZİTİF BİR SEYİR İZLETTİ

Bir önceki hafta dolara olan talebin artmasıyla aşağı yönlü bir seyir izleyen emtia piyasasında, dolar endeksindeki yükselişe karşın yükselen hava sıcaklıkları, enerji emtiaları öncülüğünde devam eden arz endişeleri ve Çin'in ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı teşviklerle geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Çin, büyümeyi desteklemek ve tekrarlanan Kovid-19 kapanmalarının ve emlak piyasasındaki krizin etkilerini azaltmak için 1 trilyon yuan (146 milyar dolar) tutarında ekonomik teşvikini hızlandırdı. Bu da emtia piyasasında pozitif olarak algılandı.

Değerli metallerde kayıplar görülürken, baz metallerde ise yükselişler hakim oldu. Geçen hafta altın yüzde 0,5, gümüş yüzde 0,7, paladyum yüzde 0,7 değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki para politikasına ilişkin belirsizlikler altının ons fiyatında dalgalanmalara sebep oldu.

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 2,1, alüminyum yüzde 3,9, çinko yüzde 1,7, artış kaydetti.