Apara Haberler ECB üyesi Schnabel ‘Resesyon’ beklentilerine rağmen faiz artışlarını savundu
Giriş Tarihi: 29.8.2022 09:27

ECB üyesi Schnabel ‘Resesyon’ beklentilerine rağmen faiz artışlarını savundu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, faiz artırımının ülkelerin ekonomilerini resesyona sokabilmesine rağmen devam edilmesi gerektiğine dikkat çekerek kamuoyunun güvenini kaybetme riski ile karşı karşıya olduklarını savundu.

Jackson Hole merkez bankacılar sempozyumunda konuşan ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, "Bir resesyona girsek bile, para politikasını normalleştirme yolunda devam etmeliyiz. Eğer enflasyon bekleyişleri kontrolden çıkar ise, ekonomi üzerindeki etkisi çok daha kötü olur" dedi.

MERKEZ BANKALARI MÜCADELEYİ BIRAKMAMALILAR

Politika yapıcıların enflasyonu hedef seviyeye çabuk şekilde geri getirmek konusunda "güçlü kararlılık" göstermeleri gerektiğini belirten Schnabel, "Eğer halk merkez bankalarının ekonomik büyümeye yönelik riskler karşısında gardlarını düşürmelerini bekler ise, eğer merkez bankaları enflasyon ile mücadeleyi erken bırakırlar ise, çok daha kesin bir düzeltme görme riski ile karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

ECB üyesi Schnabel ‘Resesyon’ beklentilerine rağmen faiz artışlarını savundu
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ECB üyesi Schnabel ‘Resesyon’ beklentilerine rağmen faiz artışlarını savundu
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