Çinde büyüme beklentileri azalıyor

Gelecek yılın ilk 3 çeyreğine yönelik beklentiler de düşerken 2023 için medyan tahmin değişmeyerek yüzde 5,2'de kaldı.

Beklentilerdeki düşüş, Pekin'in büyümeyi desteklemek için 1 trilyon yuanlık teşvik paketi ve Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ekonomistler için ikna edici olmadığını gösteriyor.

EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİN ALTINDA KALABİLİR

Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti Brendan McKenna emlak sektöründeki çalkantı ve Kovid karantinaları nedeniyle büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler olduğunu belirterek "Baz senaryomuz, bu sene ekonominin yüzde 3'ün hafif üzerinde büyümesi yönünde. Ancak ekonomik aktivite yavaşlarsa bu tahminin altında bir rakam da gerçekleşebilir" değerlendirmesini yaptı.

Şanghay gibi büyük şehirlerde devreye alınan karantinalar bu sene iş dünyası ve tüketiciler üzerinde baskıyı artırmıştı. Gayrimenkul sektöründe bazı konut alıcıları teslim edilmeyen projeler nedeniyle ödemelerini yapmayı reddetmesi ve artan hava sıcaklıklarıyla kuraklık bazı fabrikaların üretime geçici olarak ara vermesi de ekonominin karşı karşıya olduğu sıkıntılardan birkaçı.

Çin hükümetinin bu yılki büyüme hedefi yüzde 5,5. Ancak ilk kez rakamın bu hedefin oldukça altında kalması bekleniyor.