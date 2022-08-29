Almanya’da gıda fiyatları maliyet artışlarıyla yükselmeye devam edecek

"YILIN GELECEK AYLARINDA GIDA ÜRÜNLERİNDE DAHA FAZLA FİYAT ARTIŞLARI OLACAK"

Açıklamada, gıdada yüksek fiyatların üretim maliyetindeki artışların gerçek boyutunu yansıtmadığını belirtilerek, yılın gelecek aylarında gıda ürünlerinde daha fazla fiyat artışları olacağına işaret edildi.

Birliğin genel müdürü Stefanie Sabet, Kovid-19 salgınından beri devam eden tedarik zinciri sorunlarının hala çözülemediğini hatırlatarak, Rusya- Ukrayna savaşının gıda üreticilerini tarımda, enerjide ve ambalajda daha da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

"GIDA ŞİRKETLERİNİN BÜROKRASİYE TAKILMADAN ETKİLİ DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Sabet, sektördeki istihdamın giderek daha fazla risk altında olduğunu ve gıda şirketlerinin bürokrasiye takılmadan etkili desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Almanya'da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, Rusya'nın doğal gaz arzını kısmasıyla artan enerji krizinin etkisiyle ilk kez 1.000 avroyu aştı.