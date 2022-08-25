Kansas City Fed Başkanı George: Faiz yüzde 4’ün üzerine çıkabilir

Kansas City Fed Başkanı Esther George'un verdiği mülakatta "Gideceğimiz yol konusunda iletişimimizin net olması çok önemli. Talebi azaltmak için faizleri yükseltmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Faiz yüzde 4'ün üzerine çıkabilirBu yıl FOMC'de oy hakkı bulunan George faiz oranlarının ne kadar yükselebileceği sorusuna da "Daha fazla alan var. Yüzde 4'ün üzeri olabilir. Tabii verileri görmeden bunu tam anlamıyla bilemeyiz" yanıtını verdi ve Fed'in gelecek sene faiz indireceğini fiyatlayan yatırımcılarla aynı fikirde olmadığını ortaya koydu.

FED'DEN 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI SİNYALİ

Fed 40 yılın zirvesindeki enflasyonu düşürmek için faiz artışlarını sürdürüyor. Son 2 toplantıda 75'er baz puan faiz artıran banka yetkilileri Eylül toplantısında da gelecek verilere bağlı olarak bu oranda artış olabileceği sinyalleri veriyor. Eylül toplantısına kadar istihdam ve enflasyon verileri açıklanacak.

Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 8,5 olmuş, Fed'in de yakından takip ettiği PCE fiyat endeksi yıllık yüzde 6,8 artmıştı.

George talebin azaldığına dair sinyaller olduğunu belirterek "ancak bunu enflasyon verisinde tam anlamıyla göremiyoruz. Enflasyon genele yayılmış durumda ve daha yapmamız gereken çok iş var" şeklinde konuştu.