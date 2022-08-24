Vietnam’ın kahve stoklarında düşüşün fiyatları yükseltmesi bekleniyor

Vietnam'ın kahve sevkiyatlarının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1,13 milyon tona ulaştığı belirtilirken, stokların Eylül sonunda geçen yılın aynı döneminin yarısına inmesinin beklendiğini bildirdi. Vietnam'ın kahve üretiminin de 2022-2023 sezonunda da azalması bekleniyor.

Kahve stoklarının 1 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesinde geçen yılın aynı dönemindeki 400 bin tondan 200 bin tona gerileyeceği öngörülüyor. 2022-23 sezonunda yüzde 6 düşüşle 1,72 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

Vietnam'ın kahve üretiminin üçte birini gerçekleştiren ve yurt içi robusta fiyatını belirleyen Dak Lak bölgesinde kahve fiyatı geçtiğimiz hafta 49 bin 100 dong (2,10 dolar) ile rekor kırdı.