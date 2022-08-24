Son dakika: İstanbul’da servis ücretlerine zam! İşte kilometreye göre yeni ücretler

KİLOMETREYE GÖRE YENİ ÜCRETLER



Yeni tarifeye göre ücretler kilometreye göre şöyle oldu:



0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 784 liraya, 5-7 km 685 liradan 817 liraya, 7-9 km722 liradan 861 liraya, 9-11 km 836 liradan 997 liraya, 11-13 km 963 liradan1.148 liraya, 13-15 km 1.012 liradan 1.206 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya, 19-21 km 1.229 liradan1.465 liraya, 19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya, 21-23 km 1.280 liradan1.526,00, 23-25 km 1.330 liradan 1.585 liraya yükseldi. 25 km'yi aşan km için belirlenen 11,62 lira olan ücret 13,85 lira olarak belirlendi.