Apara Haberler Küresel piyasalarda temel metal fiyatları karışık seyir izliyor
Giriş Tarihi: 24.8.2022 10:04

Küresel piyasalarda temel metal fiyatları karışık seyir izliyor

Küresel ekonomide resesyon endişelerini artıran makro ekonomik veriler LME'de fiyatların dalgalanmasına yol açarken, küresel piyasalarda temel metal fiyatları bu sabah karışık seyir izliyor.

Küresel ekonomide resesyon edişeleri devam ederken metal fiyatları karışık bir seyir izliyor.

LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı bugün 8065 dolar/ton seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,20 kayıpla 8088,50 dolar/ton seviyesinde.

Şanghay'da Eylül vadeli bakır kontratı ise yüzde 0,5 artışla 63140 yuan/ton seviyesini gördü.

LME'de 3 ay vadeli alüminyum fiyatı yüzde 0,30 artarken, kurşun, çinko ve kalay fiyatları yüzde 0,30-0,40 arasında aşağıdalar.

Analistler, ABD dolarının güçlenmeye devam edip etmeyeceğinin temel metal fiyatlarında da yönü belirleyeceğini, piyasanın kararını vermek için Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda vereceği mesajları beklediğini ifade ediyorlar.

Küresel piyasalarda temel metal fiyatları karışık seyir izliyor
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Küresel piyasalarda temel metal fiyatları karışık seyir izliyor
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