Kalyon Holding’ten 5 yılda 2 milyar dolar yatırım





YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMEYİZ

Kalyon Holding, nisanda İGA İstanbul Havalimanı'ndaki ortaklık payını yüzde 35'ten 55'e yükselterek en büyük hissedar olmuştu. İstanbul Havalimanı'nın yabancılara satılacağı iddiaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalyoncu, "Her taraftan talep var... İlla satacağız da demiyoruz, satmayacağız da demiyoruz. Şartlara bağlı, işadamı ne yapar, rakamları görür ve ona göre karar verir. Henüz kimseyle rakam konuşmadık. Türkiye 4-5 saatlik uçuşlarla dünyanın üçte ikisine ulaşabiliyor. Avrupa'da ortalama bagaj alma süresi minimum iki saat. Bekleme süreleri 4-5 saati buluyor. Bavullar kırılıp dökülüyor, rezillik var. Her yerde bavullar kayboluyor, bizde ortalama 17 dakika. Havalimanı işinde bir numarayız. Bizde hizmetin en alası, kalitenin en yükseği var. Yerel ortaklar olarak yüzde 50 hissenin altına düşmeyiz. Kesinlikle bu sektörden çıkmam. Çünkü gece-gündüz oralarda çalıştık. Sabah altılarda eve geldiğim oldu. Benim evladım gibi" dedi. Holding olarak bir numaralı işlerinin yenilenebilir enerji olduğunu kaydeden Kalyoncu, yurtdışında da havalimanı inşaat ve işletme yatırımlarını takip ettiklerini anlattı.