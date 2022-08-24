Japonya nükleer enerji politikasında değişikliğe gidiyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Nikkei gazetesinde yer alan habere göre yeni nesil nükleer enerji santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar elektrik üretimine başlaması için çağrıda bulunacak.
Bu durumun Japonya'nın, Fukushima felaketinin ardından tartışmalı hale gelen nükleer enerji politikasında büyük bir değişime gidileceğini gösteriyor.
Japonya'nın Nikkei gazetesinde yer alan ve herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, Kishida'nın politika değişikliğini bugün düzenlenecek Yeşil Dönüşüm toplantısında gündeme getireceği ifade edildi.
Nükleer enerji ile ilgili bu adım, 2011 yılında büyük bir tsunaminin Fukushima Daiichi nükleer santralinde yol açtığı felaketin ardından geçen 10 yılda çoğu nükleer reaktörünü kapatmış olan Japonya'nın politikasında büyük bir değişiklik anlamına gelecek.
JAPONYA'DA NÜKLEERE YAKLAŞIM DEĞİŞMEYE BAŞLAMIŞTI
Japon kamuoyu Fukushima felaketi sonrasında nükleer santrallerin tekrar devreye alınmasına karşı çıkmış olsa da enerji fiyatlarındaki artışlar ve normalin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü yaz mevsiminde enerji tasarrufuna çağrılarının artmasının ardından görüşler değişmeye başladı.
Hükümet kış mevsiminde elektrik darboğazı yaşanmaması için kapanan reaktörleri tekrar devreye almanın gerekebileceğini açıklamıştı.
Temmuz sonu itibarıyla ülkede yedi nükleer reaktör faaliyet gösterirken, üç reaktör bakımda oldukları için kullanılmıyor. Kalan reaktörlerin çoğu ise Fukushima'nın ardından uygulamaya alınan katı güvenlik standartları doğrultusunda yeniden lisans alma sürecinde.
Yerel medyada yer alan haberlere göre Kishida'nın ayrıca yeniden devreye alınan reaktör sayısının artırılması ve çalışma sürelerinin uzatılması için çağrıda bulunması bekleniyor.