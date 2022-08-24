Japonya nükleer enerji politikasında değişikliğe gidiyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Nikkei gazetesinde yer alan habere göre yeni nesil nükleer enerji santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar elektrik üretimine başlaması için çağrıda bulunacak.

Bu durumun Japonya'nın, Fukushima felaketinin ardından tartışmalı hale gelen nükleer enerji politikasında büyük bir değişime gidileceğini gösteriyor.

Japonya'nın Nikkei gazetesinde yer alan ve herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, Kishida'nın politika değişikliğini bugün düzenlenecek Yeşil Dönüşüm toplantısında gündeme getireceği ifade edildi.

Nükleer enerji ile ilgili bu adım, 2011 yılında büyük bir tsunaminin Fukushima Daiichi nükleer santralinde yol açtığı felaketin ardından geçen 10 yılda çoğu nükleer reaktörünü kapatmış olan Japonya'nın politikasında büyük bir değişiklik anlamına gelecek.