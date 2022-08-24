Ukrayna’daki savaşın Alman ekonomisine olumsuz etkisi yıllarca sürebilir

"Ukrayna'daki savaş Alman ekonomisine büyük hasar verdi" diye konuşan Frantzscher, 2022 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 1,5'e indirdi.

Konuşmasında yüksek enflasyonun bir ücret-enflasyon sarmalına yol açacağı endişelerini de değerlendiren Frantzscher, "Almanya'da sendikalar 1970'lerde olduğu kadar güçlü değil. Ücretlerin yüzde 8 olan enflasyonun altında yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin ediyorum. Gelecek yıllarda bir ücret sarmalına girmemizi beklemiyorum" dedi.