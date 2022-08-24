Apara Haberler Ukrayna'daki savaşın Alman ekonomisine olumsuz etkisi yıllarca sürebilir
Giriş Tarihi: 24.8.2022 09:22 Son Güncelleme: 24.8.2022 10:01

Ukrayna'daki savaşın Alman ekonomisine olumsuz etkisi yıllarca sürebilir

Ukrayna’daki savaşın Alman ekonomisine olumsuz etkisi yıllarca sürebilir

Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DİW) ekonomisti Marcel Fratzscher, Ukrayna'da devam eden savaşın Almanya'ya ekonomik etkisinin daha yıllarca süreceğini söyledi.

Ukrayna'daki savaşın Almanya'nın büyümesine maliyetinin bu yıl yüzde 3 olacağını öngören Fratzscher, bu negatif etkinin Almanya'nın Rus gazına bağımlılığının tamamen sona erdirmesi beklenen 2025 yılına kadar devam edeceğini savundu.

"Ukrayna'daki savaş Alman ekonomisine büyük hasar verdi" diye konuşan Frantzscher, 2022 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 1,5'e indirdi.

Konuşmasında yüksek enflasyonun bir ücret-enflasyon sarmalına yol açacağı endişelerini de değerlendiren Frantzscher, "Almanya'da sendikalar 1970'lerde olduğu kadar güçlü değil. Ücretlerin yüzde 8 olan enflasyonun altında yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin ediyorum. Gelecek yıllarda bir ücret sarmalına girmemizi beklemiyorum" dedi.

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Ukrayna'daki savaşın Alman ekonomisine olumsuz etkisi yıllarca sürebilir
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