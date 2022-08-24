Altın fiyatları Jackson Hole toplantısına odaklandı

Altın, gelen son verilerin ABD ekonomisinde zayıflığa işaret etmesi sonrası yatırımcıların Fed'in parasal sıkılaşma patikasını değerlendirmesiyle yükselişine ara verdi.
Güne 1.748 dolar seviyesinden başlayan altının onsu 1.744 doları gördü.
GOLDMAN SACHS'A GÖRE DÜŞÜK BİR FAİZ ARTIŞ HIZI BEKLENİYOR
Goldman Sachs Group Inc. Başekonomisti Jan Hatzius, Powell'ın yapacağı konuşmada daha düşük bir faiz artış hızını işaret edeceğini öngördüğünü söyledi.
FED MİNNEAPOLİS BAŞKANI KASHKARİ İSE PARASAL SIKILAŞMA KONUSUNDA ISRARCI
Ancak Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almak için parasal sıkılaşmaya devam etmesi gerektiğinin çok açık olduğunu söyledi.
KÜRESEL PİYASALARDA RESESYON EDNİŞELERİ DEVAM EDİYOR
Ekonomik aktivite ABD'den Avrupa ve Asya'ya kadar birçok bölgede zayıflarken hızla artan fiyatlar ve Ukrayna'da yaşanan savaşın dünyayı resesyona sürükleyeceğine dair endişeler artıyor.
Yatırımcılar ise büyümeye dair risklerin artması sonrası Fed'in faizleri ne kadar agresif şekilde artıracağını tartmaya çalışıyor.