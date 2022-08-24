Altın fiyatları Jackson Hole toplantısına odaklandı

KÜRESEL PİYASALARDA RESESYON EDNİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Ekonomik aktivite ABD'den Avrupa ve Asya'ya kadar birçok bölgede zayıflarken hızla artan fiyatlar ve Ukrayna'da yaşanan savaşın dünyayı resesyona sürükleyeceğine dair endişeler artıyor.

Yatırımcılar ise büyümeye dair risklerin artması sonrası Fed'in faizleri ne kadar agresif şekilde artıracağını tartmaya çalışıyor.