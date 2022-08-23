Apara Haberler Singapur'da enflasyon 14 yılın zirvesine çıktı
Giriş Tarihi: 23.8.2022 09:52 Son Güncelleme: 23.8.2022 10:38

Singapur'da enflasyon 14 yılın zirvesine çıktı

Singapurda enflasyon 14 yılın zirvesine çıktı

Singapur'da çekirdek enflasyon neredeyse 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Singapur Para Otoritesi verilerine göre, Temmuz ayında çekirdek fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Bu, Kasım 2008'den bu yana görülen en yüksek enflasyon oldu. Ekonomistler ise Temmuz ayında enflasyonun yüzde 4,7 olmasını bekliyorlardı.

ENFLASYON 2008'DEN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Temmuz ayında manşet enflasyon da Haziran ayındaki yüzde 6,7'den yüzde 7,0'a yükselerek Haziran 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Singapur Para Otoritesi 2022 yılının tamamı için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 3-4 aralığı olarak tekrarlarken, manşet enflasyonunda yüzde 5-6 aralığında gerçekleşeceğini öngördü.

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Singapur'da enflasyon 14 yılın zirvesine çıktı
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