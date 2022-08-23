Singapur'da enflasyon 14 yılın zirvesine çıktı

Singapur Para Otoritesi verilerine göre, Temmuz ayında çekirdek fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Bu, Kasım 2008'den bu yana görülen en yüksek enflasyon oldu. Ekonomistler ise Temmuz ayında enflasyonun yüzde 4,7 olmasını bekliyorlardı.