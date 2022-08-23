Küresel çip satışlarının beklentilerin altında kalacağı tahmin ediliyor

Küresel çip pazarı için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 16,3'ten yüzde 13,9'a indiren World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), 2023 yılında da satışların 2019'dan bu yana görülen en yavaş hızla, yüzde 4,6, artacağını tahmin etti.

"KÜRESEL ÇİP PAZARI BÜYÜKLÜĞÜNÜN BU YIL 600 MİLYAR DOLARI AŞACAĞI BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR"

WSTS verilerine göre, küresel çip pazarı büyüklüğünün bu yıl 600 milyar doları aşacağı beklentisini devam ettirirken, gelecek yıl pazar büyüklüğünün Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı sırasında görülen yüzde 12'lik düşüşten yaşanan en düşük artışı göstereceğini savundu.