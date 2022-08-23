Bakan Nureddin Nebati: Dar gelirliler için 2 yeni projede çalışmalar tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dar gelirli vatandaşlarla ilgili yeni bir çalışmanın olduğunu duyurdu.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle gerçekleşti:

DAR GELİRLİLER İÇİN DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Dar gelirlilere 2002'de 1,6 milyar lira destek veriliyordu, bugün 145 milyar lirayı aştı. Bütçe içindeyi payı 1,3'den 5,1'e çıktı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması destek ihtiyacı hissettirdi. 4 milyon haneye destek veriyoruz. Dünyada en çok hanehalkını doğalgaz konusunda destekleyen ülkelerin başında geliyoruz.

İKİ YENİ PROJE YOLDA

Doğalgazda hanelere sağladığımız destek yüzde 82'yi aştı, önümüzdeki dönemde de bunlara yönelik adım atılacak. Konut fiyatlarında ve kirada normalleşme gelmeye başladı. Dar gelirliler için iki yeni proje için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak.

FAİZLERDE GERİLEME HEDEFİ

Ticari kredilere faiz sınırı adımı ile faizlerde gerileme hedeflendi. 2021'in 20 Aralık'ında Türkiye Ekonomi Modeli açıklandı. Atılan adımların ve en son cuma günü alınan tedbirlerin bir arada düşünülerek yola çıkılması lazım. Merkez Bankası ile ticari kredi faiz oranlarında makas açılmış durumda. Yüzde 23'e kadar faiz oranlarını kullanan finansal sektör karşılık ayırmasına gerek yok.

HAZİNENİN BORÇLANMA ORANI DÜŞMÜŞ OLACAK

Yüzde 23'ü aşarsa yüzde 20'lik bir zorunlu karşılık var. Yüzde 29'u aşarsan yüzde 90'lık yeni bir menkul kıymet koyacaksın. Bankalar pazartesi itibarıyla menkul kıymetlere olan ilgilerini artırdılar. İki ve 10 yıllık tahvil faizlerinde tarihi düşüş trendini yakalamış olduk. Menkul kıymetlere olan ihtiyaçla hazinenin borçlanma oranı düşmüş oluyor. Kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarına yakınsayacağı konusunda beklentimiz var.

KYK TORBA YASADA OLACAK

Bakan Nebati KYK borçlarıyla ilgili de şu bilgiyi verdi: "Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız."

BİREYSEL KREDİLERDE SIKINTI OLMAYACAK

Bireysel kredilerle ilgili kullanımda sıkıntı olacağına ihtimal vermiyoruz. Amacımız yatırımların artırılması yönünde kredi vermek, öbür tarafta da bireysel tüketicilerin her türlü desteğini sağlama için geri adım söz konusu olmayacak.