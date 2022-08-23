ABD'de doğalgaz fiyatları 14 yılın rekorunu kırdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yaşanan küresel enerji krizini derinleştirirken, ülkelerin talebi karşılamakta yetersiz olan sıvılaştırılmış doğalgaz kargolarını temin etmek konusunda mücadeleye girmesine ve gaz fiyatlarının tüm dünyada yükselmesine neden oldu.

Avrupa gaz arzının, yaşanan sıra dışı sıcak yazdan sonra kıtanın aralarında ABD'nin de olduğu ihracatçı ülkelerden gelecek kargolara daha da bağımlı hale gelmesiyle bir endişe kaynağı haline geldiği belirtiliyor.