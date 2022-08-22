Apara Haberler Barkin: Fed'in faiz kararı için hala çok fazla zamanı var
Giriş Tarihi: 22.8.2022 09:41 Son Güncelleme: 22.8.2022 10:09

Barkin: Fed'in faiz kararı için hala çok fazla zamanı var

Barkin: Fedin faiz kararı için hala çok fazla zamanı var

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, 20-21 Eylül tarihlerindeki toplantıda Fed yetkililerinin, ne kadar büyük bir faiz artırımına karar vermeleri gerektiğini belirlemek için hala çok fazla zamanları olduğunu ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed yetkililerinin faiz konusunda kararını vermek için hala çok fazla zamanı olduğunu ifade etti.

Ocean City'de düzenlenen bir konferansta konuşan Barkin, Temmuz ile Eylül FOMC toplantıları arasındaki 8 haftalık süreçte gelecek istihdam ve enflasyon rakamları ile diğer makroekonomik verilerin faizin 50 baz puan mı 75 baz puan mı artırılacağına şekil vereceğini vurguladı.

"MERKEZ BANKACILARI ÖNDEN YÜKLEMELİ FAİZ ARTIRIMLARI YAPMALI"

Bununla birlikte Barkin, enflasyonun Temmuz'da yüzde 8,5'e yükseldiğini hatırlatarak merkez bankacıların daha hızlı, önden yüklemeli faiz artırımları yapması taraftarı olduğunu da ifade etti.

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Barkin: Fed'in faiz kararı için hala çok fazla zamanı var
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