Çin ekonomik yavaşlama sinyallerinin ardından gösterge faizleri düşürdü

HÜKÜMETİN BÜYÜME HEDEFİNİ TUTTURABİLECEĞİ ŞÜPHELİ

Hükümetin bu yıl için "yüzde 5,5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşılamayacağı belirsiz görünüyor. Büyüme oranı yılın ilk yarısında yüzde 2,5'te kalırken, büyümeyi olumsuz etkileyen salgın tedbirleri gibi koşulların son çeyrekte değişeceğine dair emare görülmüyor.

Çin'de kabine işlevi gören Devlet Konseyi'nin temmuz ayındaki ekonomi çalışma konferansında büyüme hedefinin anılmaması dikkati çekmişti.

Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.