ABD ve İran nükleer anlaşmasında sona gelindiği öne sürüldü

"BİR ANLAŞMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA YAKINIZ"

AB tarafından nükleer anlaşmaya geri dönüş kapsamında sunulan taslak metne geçtiğimiz pazartesi yanıt veren Tahran yönetimi, ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılması ve ekonomide güvence sağlanması konuları üzerinde durmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı, nihai taslak metne verdikleri yanıta ilişkin ABD yönetiminden en kısa zamanda cevap istediklerini açıklamıştı. İran Müzakere Heyetinin Danışmanı ve Sözcüsü Muhammed Marandi müzakerelerde gelinen son noktaya ilişkin geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran olarak nihai metne ilişkin cevabımızda ABD'ye endişelerimizi ilettik. Bu endişeler geçmişteki ABD ve AB'nin anlaşmadaki ihlallerine dayanmaktadır. Ancak bir anlaşmaya her zamankinden daha fazla yakınız" sözlerini kullanmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedayi, geçtiğimiz çarşamba günü Mecliste nükleer müzakerelerin sonuçlarını ve muhtemel bir nükleer anlaşmayı değerlendirmek için basına kapalı gerçekleşen özel toplantı sonrası konuşmasında, "Müzakereler sona erdi, anlaşma süreci ise devam ediyor. Toplantıda, İran'ın anlaşmaya ilişkin siyasi kararını aldığı ABD'nin siyasi kararını vermesi gerektiği kararlaştırıldı" ifadelerini kullanmıştı.