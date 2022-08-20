ECB üyesi Joachim Nagel: Enerji kriziyle Almanya resesyonla karşı karşıya kalabilir

"ORTA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜZDE 2'DE SABİT TUTMAK ÇOK ÖNEMLİ OLACAK

Gelecek hafta Jackson Hole, Wyoming'de yapılacak Federal Rezerv Ekonomi Politikası Sempozyumuna katılacak olan Nagel, "Orta vadeli enflasyon beklentilerini yüzde 2'de sabit tutmak çok önemli olacak" dedi. ECB Yönetim Konseyi'nin gerekli para politikası önlemlerini alacağına inanıyorum" dedi.

Euro bölgesi için ekonomik beklentiler, durgunluğun giderek daha olası görünmesiyle bazı analistlerin ECB'nin faiz artırımına ilişkin tahminlerini yumuşatmasına neden oldu.

Nagel, "Enerji krizi kötüleşirse, önümüzdeki kış bir durgunluk yaşanması muhtemel görünüyor. Alman ekonomisi yılın ilk yarısında zor koşullar altında hala oldukça iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, örneğin uzun süreli düşük su seviyeleri nedeniyle başka teslimat sorunları da eklenirse, ikinci yarı için ekonomik beklentiler daha da kötüleşecektir" dedi.