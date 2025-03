Paribu’nun partnerleri arasında yer aldığı Web Summit Qatar 2025 sona erdi

Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu, "Exchange, Custody and Beyond" sloganıyla Web Summit Qatar 2025'teydi. Küresel zirvenin partnerlerinden biri olan Paribu, etkinlik kapsamında dünyanın dört bir yanından katılımcılarla bir araya geldi. 23-26 Şubat 2025 tarihleri arasında Doha Exhibition and Convention Center'da gerçekleşen etkinlik; girişimcileri, yatırımcıları ve teknoloji liderlerini buluşturdu.

DİJİTAL FİNANSIN GELECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Finansal hizmetlerdeki dijital dönüşüm, kripto paralar ve veri analizi gibi konular Web Summit Qatar 2025'in öne çıkan başlıkları arasındaydı. Etkinlikte ayrıca yapay zeka ve makine öğrenimi gibi konulara odaklanan oturumlar düzenlendi.

PARİBU KURUCU VE CEO'SU YASİN ORAL, "IS PAPER MONEY BECOMİNG EXTİNCT?" BAŞLIKLI PANELDE KONUŞTU

Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral, etkinlik kapsamında "Is paper money becoming extinct?" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde; kripto paraların ve Merkez Bankası Dijital Para Birimi'nin (CBDC) yükselişi, nakit para kullanımının azalması ve dijital ekonomiye geçiş süreci ele alındı. Yasin Oral'a panelde; Mirko Giacco (CEO, Ooredoo Fintech), Camelia Ganga (CGO, Moniepoint) ve moderatör olarak Dr. Hamoud Almahmoud (Şef Editör, Majarra) eşlik etti.

PARİBU'NUN DİJİTAL VARLIK SAKLAMA HİZMETLERİ TANITILDI

Web Summit Qatar 2025 boyunca Paribu standını ziyaret eden katılımcılar, dijital varlık saklama hizmetleri ve güvenlik çözümleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Paribu Custody ile kurumlara ve Paribu Self ile bireysel kullanıcılara sunulan dijital varlık saklama hizmetleri tanıtılırken, Paribu Custody ekibi tarafından geliştirilen ColdShield® teknolojisi anlatıldı.

Paribu'nun etkinlik kapsamında katılımcılara sunduğu bir diğer deneyim ise yapay zeka destekli dijital sanat platformu ArtGen oldu. Katılımcılar, Paribu Self entegrasyonu sayesinde ArtGen ile kendilerine özel NFT'lerini üretme fırsatı yakaladı. Etkinlik süresince Paribu standını ziyaret eden katılımcılar tarafından 400'den fazla NFT oluşturuldu.

Web Summit Qatar 2025 hakkında daha fazla bilgi almak için qatar.websummit.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

