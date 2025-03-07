CoinTR’den yeni reklam filmi: Kriptonun güvenli noktası

Kripto para borsaları arasındaki rekabet artarken, marka bilinirliğine yönelik kampanyalar da hız kazandı. Kasım 2024'te marka kimliğini yenileyen ve 2025'i büyüme yılı ilan eden yerli kripto para borsası CoinTR, hayatın içinden güvensizlik senaryolarını merkeze alan reklam kampanyasını TV'de ve dijital mecralarda yayına aldı.

"KİME GÜVENECEĞİNİZİ BİLMEDİĞİNİZ BİR DÜNYADA GÜVENİLİR NOKTA"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) faaliyet gösteren varlık sağlayacılar listesinde yer alan CoinTR, üçüncü yılında imza attığı yeni reklam kampanyasında hayatın içinden güvensizlik senaryolarını kampanyanın merkezine aldı. Kripto para piyasalarında güven ihtiyacını, emlakçı ve ikinci el otomobil satıcısı hikayeleri üzerinden mizahi bir dille ele alan filmlerde "Kime güveneceğinizi bilmediğiniz bir dünyada güvenilir nokta. CoinTR, kriptonun güvenli noktası!" mesajı vurgulandı.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, "Çok hızlı büyüyen, dinamik bir pazarda kullanıcıların en önemli ihtiyacı güven. CoinTR, yerli bir kripto para borsası olarak yasalara uygun faaliyet gösteriyor ve kullanıcı varlıklarının güvenliği için uluslararası standartlara uygun çözümler sunuyor. TV'de ve dijitalde yayına aldığımız yeni reklam kampanyamız, CoinTR'nin marka kimliğinden teknolojisine her yönüyle güven veren, sağlam, şeffaf bir kripto platformu olduğuna dikkat çekiyor" dedi.

270'TEN FAZLA KRİPTO PARADA AL-SAT İMKANI

Kasım 2024'te marka kimliğini yenileyen ve "Kriptonun Güvenli Noktası" sloganını seçen yerli kripto para borsası CoinTR, yenilik, şeffaflık, dürüstlük, kullanıcı odaklılık gibi değerler etrafında ördüğü marka kimliğini son kampanyasıyla taçlandırdı. Yönetim kurulu, bankacılık ve finans sektörünün önemli kuruluşlarında deneyim kazanmış, bürokrat olarak da görev yapmış uzmanlardan oluşan CoinTR, son reklam kampanyasında bağlı olduğu değerlere dikkat çekti. 7/24 kullanıcı desteği, 270'ten fazla kripto para biriminde al-sat imkanı gibi özelliklerin yanı sıra spot işlemlerde en geniş Türk Lirası işlem çifti seçeneğini sunan CoinTR, kripto ekosisteminde güven gibi her zaman ihtiyaç duyulan kavramları öne çıkardı.

"DÜZENLEMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından güncellenen Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alan ilk borsalardan biri olduklarını ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı lisansı için sürecin devam ettiğini hatırlatan CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, Travel Rule kapsamında yayımlanan ve 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler doğrultusunda çekme ve yatırma işlemlerine yönelik güncellemeleri devreye aldık. CoinTR olarak Türkiye'de kripto piyasalarına dair yasal güncellemeleri yakından izliyor ve gerekenleri titizlikle yerine getiriyoruz. Güvenliğin ve kullanıcı odaklılığın her şeyin önünde olduğu bu sektörde kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu şeffaflığı sunuyor, kullanıcılarımızla temas kurduğumuz tüm alanlarda da 'Kriptonun Güvenli Noktası' mesajımızın altını çiziyoruz."

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